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Панфілов: Україна стає великою країною

Панфілов: Україна стає великою країною
Історик Олег Панфілов прокоментував політику Кремля у світі та на пострадянському просторі і зробив деякі прогнози щодо подальшого розвитку подій, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Радіо Свобода».

Так, за словами Панфілова, те, що нині відбувається в Росії – це антиісторія. Історична наука завжди розглядалась в Кремлі як один із способів пропаганди, тому реальні факти замовчувались, а історичною правдою про події маніпулювали. По суті, історію було поділено на «вигідну» та «невигідну». Відповідно, у школі вивчається і у публічній площині обговорюється тільки перша. Таким чином населення зомбують і вирощують нові покоління слухняних «громадян». Цю ж саму технологію, лише у більших масштабах, було використано щодо Майданів – як першого, так і другого. Завдяки маніпуляціям з інформацією з’явились і «штучна українська мова», і «держава, якої ніколи не існувало» тощо.

Як зазначає Панфілов, першою перешкодою для політики російського впливу стала війна з Грузією у 2008 році. Зараз на захист своїх цінностей вийшла Україна, яка для Москви є більш важливою, адже саме українські землі є «державотворчими» для Російської імперії: звідси пішли її віра, мова і культура. Зараз Україна повертається в Європу, частиною якої завжди ментально була. І кожен постріл на Донбасі зупиняє розповзання «русского мира», причому на всьому пострадянському просторі. За словами історика, світ наразі дуже прискорився, і тектонічні зрушення у ньому можна спостерігати практично на власні очі. І ті процеси, які він бачить, свідчать, що Україна стає великою країною, яка творитиме майбутнє не лише Європи, а й того утворення, що зараз називається Російською Федерацією.

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