Путин: отношения между Россией и США практически разрушены

В интервью журналистам президент России заявил, что отношения с Соединенными Штатами начинают разрушаться, передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.
По словам Путина, когда в стране идет предвыборная кампания, действующие власти внимательно наблюдают за тем, как выстраивать тактику этой самой кампании, и, естественно, у властей существует множество проблем и нерешенных вопросов. «В США проблем много, и, прежде всего, это огромный государственные долг, и, чтобы отвлечь население от текущих внутренних проблем, власти прибегают к тактике отвлечения внимания американцев от внутренних проблем с помощью других вопросов», подчеркнул президент РФ. Он отметил, что как раз сейчас весь мир эту тактику наблюдает.
«США создали врага в лице России и объединяют нацию в борьбе с РФ. Жаль, что в данном случае власти США исходят только из внутриполитических проблем и приносят в жертву отношения между двумя странами, которые строились на протяжении многих лет», добавил российский глава. Путин выразил надежду, что, когда пройдут выборы, ситуация начнет меняться, и США захотят возобновить отношения с Россией.
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