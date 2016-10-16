Панфилов: Путин понимает, что без Украины придет конец самому существованию Российской империи

Как передает replyua.net, профессор грузинского Государственного университета Илии Олег Панфилов, который также является постоянным корреспондентом украинских СМИ, в эфире Радио Свобода рассказал о подходе к истории в современной России, об историческом контексте, в котором происходят драматические события в Украине последние несколько лет, а также о «ускорении» нынешней истории.
«В России всегда относились к истории исключительно как к методу пропаганды. То есть выгодную историю рассказывали, писали в школьных учебниках истории, а невыгодную историю скрывали, закрывали ее в архивах и о ней не вспоминали. То, что происходит в России остальные же 16 лет – то же самое, только еще в больших масштабах. Более того, поскольку Путин начал развивать новый культ личности, и при отсутствии государственной идеологии в России в условиях исчезновения коммунизма как идеологии 25 лет назад, это у него не очень получалось. Поэтому и придумали что-то странное с названием «русский мир» - и вот под «русский мир» придумывается новая история. Манипулируют старыми фактами, манипулируют недоступной информацией, пишут новые книги, придумывают новые истории... Когда с полной серьезностью в России продается книга о том, как россияне «завоевали» Китай в первом тысячелетии до нашей эры, но кроме этого и тысячи других подобных книг. Все это старые традиции советской пропаганды, в которой были «28 панфиловцев», Зоя Космодемьянская, Александр Матросов и тысячи и тысячи других героев, истории которых были придуманы. И вот с помощью той фальшивой истории воспитали несколько поколений людей», – рассказал Олег Панфилов.
По его словам, Путин прекрасно понимает, что если рассказывать настоящую историю, то люди рано или поздно пойдут против власти. Вот почему скрывается настоящая старая история и придумывается новая история.
«Изучая еще первый Майдан, хотел понять, насколько российская пропаганда пытается изменить мнение россиян относительно украинцев, которые еще недавно были родными россиянам, русские всегда «под водочку» любили петь украинские песни. И такого количества россиян с украинскими фамилиями надо было придумать. От всего этого нынешней российской власти, идеологам «русского мира» надо было как-то избавляться. Вот и начали избавляться! Придумали сказку о «искусственном украинском языке», о том, что «никогда не было Украины», что «не существует украинской истории» и другие. Советская власть и нынешняя власть России занимались и занимаются манипуляцией истории», – подчеркнул Панфилов.
Первыми, кто поставил палки в колеса телеге под названием «русский мир» были грузины, когда в 2008 году не стали на колени и показали кулак России. А с Украиной вообще отдельная история, так как Украина, во-первых, большая, а во-вторых, для России Украина – не просто часть когда-то Российской империи, а Украина – это государственно часть Российской империи. Из Украины вышло очень много – не только речь, не только вера и не только культура, но и многое-многое другое. Без Украины придет конец самому существованию Российской империи – не территориальному, потому что это еще сохраняется, а ментальному. И вот нынешние попытки России – это не просто попытки сохранить империю, а попытки сохранить ментальное болото, из которого надо выходить. И пока только две страны делают это успешно – Грузия и Украина. Надеюсь, что и другие подключатся к этой компании, отметил эксперт.
«Украина и ее гетманы, украинская элита имели постоянное стремление в Европу. Украина была частью Европы, западная часть Украины особенно была частью Европы, были торговые, политические отношения. Не только Украина, но и Беларусь была частью Европы, и Бессарабия, и даже Грузия ментально всегда была европейской страной. Несмотря на внутренние трудности, Украина становится великой страной. Я думаю, что с Украиной связано не только будущее «пожилой» Европы, но и будущее той территории, которая еще недавно называлась Российской империей. Украина еще положительно повлияет и на Россию», – заверил Олег Панфилов.
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