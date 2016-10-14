Зухвале пограбування банку в Ростові

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Зухвале, незвичайне, але ефективне пограбування банку відбулось сьогодні, чотирнадцятого жовтня 2016 року, у російському Ростові-на-Дону, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Росбалт».Так, жінка, повністю одягнена в чорне, в куртці з піднятим капюшоном, зайшла до відділення однієї з фінансово-кредитних установ на вулиці Червоноармійській (Кіровський район міста). Касиру вона передала записку, у якій вимагала видати їй всі наявні в касі грошові кошти, інакше вона підірве будівлю. Співробітник банку передала зловмисниці гроші в сумі одного мільйона рублів. Отримавши кошти, підозрювана зникла.Співробітники правоохоронних органів, які прибули за викликом, затримати жінку чи хоча б вийти на її слід не змогли. За фактом вчиненого злочину ведеться перевірка в рамках порушеного кримінального провадження, здійснюються належні слідчі дії. На жаль, поки-що не надано пояснення всіх дивних деталей цієї історії. Наприклад, чому на підозрілу відвідувачку не зреагувала охорона банку, навіть коли видавались гроші готівкою, чому в касі перебувала така значна сума коштів тощо. Сподіваємось, подальше розслідування дасть відповіді на всі ці питання.