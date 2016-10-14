Багата Росія: в Омській області «Газпром» відключив газ школам і дитсадкам за борги

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У одному з районів Омської області Російської Федерації роботу дитячих садків і шкіл було зупинено на два дні через відсутність опалення, - по це replyua.net стало відомо з матеріалів видання Росбалт.Так, місцевою владою Нововаршавського району Омської області було визначено, що опалювальний сезон цього року мав початись десятого жовтня. Проте, навіть на наступний день у трьох школах та одному дитячому садку тепло так і не з’явилось. Їх обслуговування здійснювалось Муніципальним підприємством «Комунальник», яке має заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Газпром Міжрегіонгаз Омськ». Відтак, з огляду на те, що підприємство за фактично поставлені обсяги природного газу так і не розрахувалось, постачальник відключив боржника від газових мереж. Заняття у холодних та неопалюваних школах та в дитсадку довелось скасувати – дітей відправили додому на два найближчих дні.З огляду на численні скарги батьків, у справу втрутилась прокуратура, яка звернулась до суду із вимогою зобов’язати «Газпром Міжрегіонгаз Омськ» відновити постачання блакитного палива. Наразі питання й досі не вирішене, хоча правоохоронці заявляють, що взяли виконання рішення суду під свій контроль.