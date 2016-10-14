валюта
СпецтемаБританія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки

Багата Росія: в Омській області «Газпром» відключив газ школам і дитсадкам за борги

Багата Росія: в Омській області «Газпром» відключив газ школам і дитсадкам за борги
У одному з районів Омської області Російської Федерації роботу дитячих садків і шкіл було зупинено на два дні через відсутність опалення, - по це replyua.net стало відомо з матеріалів видання Росбалт.

Так, місцевою владою Нововаршавського району Омської області було визначено, що опалювальний сезон цього року мав початись десятого жовтня. Проте, навіть на наступний день у трьох школах та одному дитячому садку тепло так і не з’явилось. Їх обслуговування здійснювалось Муніципальним підприємством «Комунальник», яке має заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Газпром Міжрегіонгаз Омськ». Відтак, з огляду на те, що підприємство за фактично поставлені обсяги природного газу так і не розрахувалось, постачальник відключив боржника від газових мереж. Заняття у холодних та неопалюваних школах та в дитсадку довелось скасувати – дітей відправили додому на два найближчих дні.

З огляду на численні скарги батьків, у справу втрутилась прокуратура, яка звернулась до суду із вимогою зобов’язати «Газпром Міжрегіонгаз Омськ» відновити постачання блакитного палива. Наразі питання й досі не вирішене, хоча правоохоронці заявляють, що взяли виконання рішення суду під свій контроль.

Горячая тема: Олланд: если Путин еще что-то вытворит, Украина войдет в НАТО
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Чи вдасться звільнити Мосул від бойовиків Ісламської держави?

Російські війська знову зазнали втрат. Цього разу – в Сирії

Багата Росія: в Омській області «Газпром» відключив газ школам і дитсадкам за борги

У Лондоні підтвердили, що нові санкції проти Росії «в процесі»

В Крыму поставят памятник Путину

У Німеччині кажуть, що питання зустрічі лідерів "нормандської четвірки" досі не вирішене

Росії час зняти маску - Порошенко

Вбивці українських журналістів мають сидіти - Міятович

ДТП у Польщі: 12 українців госпіталізовано. Водію загрожує до 10 років позбавлення волі

Продюсер актера, сыгравшего «Гору» в «Игре престолов», собрался пофотографировать в Крыму

Составлен рейтинг богатейших спортсменов современности

"Затоплені" одесити вимагають скоріше відкачувати воду

В Турции арестованы 189 судей и прокуроров

Оккупанты показали, как они строят Керченский мост

Бойовики зайняли позиції під Водяним

Новые экологические стандарты в ЕС привели к неожиданным результатам в автомобилестроении

Во всем мире начинается акция против Путина

Великобритания признала, что не может начать процедуру Brexit

Береза: узнал важную информацию о расследовании авиакатастрофы на Донбассе

В Украине зафиксирован сильный разброс цен на продукты в разных регионах

 Новости за день