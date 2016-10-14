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Горбенко: большую войну они точно не потянут

Горбенко: большую войну они точно не потянут
Путин продолжит запугивать Европу различными страшилками, однако на масштабную войну никогда не решится, потому как Россия ее не потянет. Как информирует replyua.net, об этом «Слову и Делу» рассказал Андрей Горбенко, известный политолог.

По его словам, Европе война не нужна, России – возможно, да, но там ее не потянут, и Кремль продолжит играть с Западом, рассказывая о своем дерном потенциале, пугая срывом различных соглашений, вроде того, о чем недавно говорил Путин, и это будет делаться только ради одного – России необходимо создавать видимость войны. По мнению Горбенко, следующий год для РФ станет критическим, и ситуация в экономике ухудшится, и народ с трудом все это переживет. Именно по это причине, уверен политолог, Кремль продолжает повышать ставки, манипулировать, шантажировать ядерной войной.

Такие заявления будут звучать не только в сторону Запада, но и в сторону Украины, однако на деле Кремль уже никогда не решится на масштабное наступление. Горбенко добавил, что России важно играть на страхах Европы и на угрозах начала новой войны, однако совсем скоро эти угрозы перестанут работать.

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