У Росії заявляють, що втратили інтерес до ПАРЄ

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Найкращим свідченням успішної роботи української делегації на засіданнях Парламентської асамблеї Ради Європи стала реакція на її активність представників Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.Так, голова верхньої палати російського парламенту Валентина Матвієнко сьогодні, тринадцятого жовтня 2016 року, заявила, що якщо найближчим часом не буде створено умови для повноцінного повернення російської делегації до роботи в ПАРЄ, то Росія цілком втратить інтерес до цієї організації. Відтак спікер розкритикувала резолюції, за які вчора проголосувала ПАРЄ – в одній із них, зокрема, йдеться про невизнання результатів виборів до Державної Думи Російської Федерації в окупованому Криму. За словами Матвієнко, такі документи не мають ніякої юридичної сили (чому ж тоді в Росії так переймаються з їхнього приводу? –).Крім того, російський сенатор заявила про необхідність реформування статуту ПАРЄ, бо «організація загнала сама себе в глухий кут». Нагадаємо, ще місяць тому, у вересні 2016 року, Матвієнко прогнозувала, що російська делегація повернеться до засідань ПАРЄ вже в поточній сесії і ні про які зміни до статутних документів Асамблеї не згадувала.