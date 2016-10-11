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Путин «дал добро» на импорт турецких фруктов

Путин «дал добро» на импорт турецких фруктов
По окончании переговоров с главой Турецкой республики Реджепом Эрдоганом президент РФ Путин заявил о том, что российское правительство снимает санкции и разрешает импорт турецких фруктов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, Путин отметил, что запрет снимут не на все фрукты – по его словам, правительство РФ допускает на российский рынок одну группу продукции – косточковые и цитрусовые фрукты.

Нужно отметить, что теперь Турция сможет снова экспортировать в Россию такие фрукты, как мандарины, лимоны, абрикосы, алычу, персики, грейпфруты, апельсины, сливу, черешню и вишню. После переговоров Путин подчеркнул, что принятое решение является выгодным для обеих сторон, поскольку в России в холодное время года эти фрукты не выращивают, и поступление турецких продуктов в российские магазины может даже привести к небольшому снижению цен на рынке России, и правительство на это очень рассчитывает.

Напомним, что РФ ввела санкции против Турции после того, как в ноябре прошлого года турецкие военные сбили российский самолет. Сейчас РФ постепенно снимает санкции, а отношения двух стран возобновились в июле.

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