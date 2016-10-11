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Слава Рабинович розповів, на які контракти «наклав» Путін

Слава Рабинович розповів, на які контракти «наклав» Путін
Російський опозиційний блогер Слава Рабинович на власній сторінці в Фейсбук поділився думками щодо того, як пов’язані Путін та Нобелівська премія з економіки, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами блогера, Нобелівську премію з економіки цього року було присуджено представнику Гарвардського університету Оліверу Харту та вченому з Массачусетського технологічного інституту Бенгту Хольмстрему – свого часу вони розробили теорію контрактів. Що саме може поєднувати американських науковців і Путіна? Якраз та сама теорія контрактів. Контрактів, на які Путін і його прибічники просто «наклали». Наприклад, Будапештський меморандум 1994 року – опинився на смітнику за одностороннім волевиявленням Кремля. Така ж доля спіткала Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ від 1998 року – до речі, ним визнавались, в тому числі, повага до територіальної цілісності та недоторканість кордонів. Крім того, можна згадати двосторонній Договір про українсько-російський кордон, підписаний особисто Путіним у 2004 році.

У березні 2014 року формувався список претендентів на Нобелівську премію миру. За дуже непогані гроші PR-агентство Ketchum тоді зуміло «пропхнути» Путіна до цього списку. Зараз, більш ніж два роки потому, здається, що ще ніколи на цю високу нагороду не претендував такий відвертий міжнародний злочинець і терорист, - підсумовує блогер.

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