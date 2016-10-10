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Лавров знову благав США співпрацювати з Росією

Лавров знову благав США співпрацювати з Росією
Очільник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив у Стамбулі, що він виступає за відновлення співпраці зі Сполученими штатами Америки, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на видання Лента.ру.

Так, сьогодні, десятого жовтня 2016 року, перебуваючи на переговорах глав держав Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Російської Федерації Володимира Путіна, Лавров наголосив, що російська сторона «має відкриту позицію для співпраці в будь-яких форматах». Дипломат зазначив, що в даній ситуації «справа за американцями» і саме вони мають відповідати на питання про співпрацю, адже росіяни зі свого боку нічого не припиняли і готові в будь-який момент відновити консультації.

Нагадаємо, тиждень тому речник Державного департаменту США Джон Кірбі зробив офіційну заяву про припинення дипломатичних консультацій з Російською Федерацією з питань військового конфлікту в Сирії. Дипломат заявив, що у Сполучених штатів «забракло терпіння» працювати з росіянами, які не виконують взятих на себе зовнішньополітичних зобов’язань. Тим не менш, Пентагон підтримує військові контакти з РФ задля уникнення інцидентів у повітряному просторі Сирії.

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