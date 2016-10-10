В Кремле прокомментировали отказ Олланда встречаться с Путиным

Кремль по-прежнему ведет подготовку к предстоящему визиту во Францию Владимира Путина, и российский президент встретится со своим французским коллегой. Как передает replyua.net со ссылкой на российские источники, такое заявление сегодня утром прозвучало от Дмитрия Пескова.
По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин готовится к предстоящей поездке в Париж и также готовится к переговорам с Франсуа Олландом. Песков подчеркнул, что Олланд сделал заявление о том, что, может быть, он передумает встречаться с Путиным, однако для того, чтобы отменить встречу, Франция должна официально уведомить власти РФ об отмене переговоров, но Кремль такого уведомления не получал. Пресс-секретарь напомнил, что в рамках визита во Францию у главы российского государства запланированы не только переговоры с Франсуа Олландом – Путин отправится во Францию, чтобы принять участие в открытии Российского духовного центра.
Напомним, что накануне президент Франции заявил о том, что задумывается об отмене переговоров с президентом РФ. По словам Олланда, возможно, он и встретится с Путиным, но пока еще задает себе вопросы о том, нужны ли эти переговоры.
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