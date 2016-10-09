Піонтковський: у політичної «еліти» Росії залишився тільки страх

Політолог Андрій Піонтковський розповів які саме почуття викликає зараз президент Володимир Путін у політичної еліти Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Каспаров.ру.
Так, «знімок свідомості» сучасних системних лібералів можна зробити на основі їх останніх статей у російській пресі - там вони бояться ядерної війни між США та Росією, але не перестають обожнювати Путіна. Ще зовсім недавно все було добре: Москва диктувала свої умови щодо Сирії всім навкруги, не рахуючись з позицією Заходу. Але раптом риторика США та Європи кардинально змінилась – почала звучати фраза «військові злочини», Чуркін під час голосувань в ООН залишився в гордій самотності, а звільняти Алеппо планують недипломатичними методами. Напруга у міжнародних відносинах зростає і, на думку російської «еліти», пропорційно з нею зростає і загроза ядерного конфлікту.
Історія вже знає подібну ситуацію – наприкінці 1952 – на початку 1953 років Сталін планував атомну війну. Проте, в той момент знайшлись ті, хто зміг зупинити тирана. І взагалі, при всій своїй комічності, Політбюро завжди грало роль «обмежувача» божевілля диктатора. Наразі такого «Політбюро» Конституцією РФ не передбачено, але ж свого часу Основний закон не передбачав і третього путінського строку. Тож зараз, якщо російська «еліта» справді боїться війни, вона має стати тим самим «обмежувачем» божевілля російського президента.
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