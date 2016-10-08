В российских аптеках прекратили продажу антибиотиков и виагры

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Ни в одном из аптечных пунктов России теперь нельзя без рецепта приобрести жизненно важные препараты, и речь идет, прежде всего, об антибиотиках. Replyua.net выяснил, по какой причине россияне неожиданно оказались в очень сложной ситуации. Как стало известно, уговаривать фармацевтов, чтобы они продали антибиотики, бесполезно.Они ссылаются на закон, утвержденный Минздравом еще в 2010 году, однако почему-то в РФ он «вступил в силу» только пару дней назад. Я лично решила проштудировать информацию и обнаружила, что закон действительно приняли в 2010 – и он подразумевает деление лекарственных препаратов на рецептурные и нерецептурные. В Минздраве России подчеркнули, что только в августе этого года напомнили владельцам всех аптек, что они несут ответственность за самовольную продажу «лекарств, которые во всем мире отпускаются только по рецепту». На деле все иначе – а августе и сентябре все российские аптеки продолжали свободно отпускать покупателям «запрещенные препараты», и о запрете фармацевты «вспомнили» только на этой неделе.Вроде бы, со справедливостью этого закона не поспоришь – существуют очень сильные антибиотики, которые многие граждане принимают бесконтрольно. Медики уже много раз говорили о том, что россияне слишком увлеклись приемом таких препаратов, а ведь они со временем перестают «работать». Часто принимая антибиотики, человек рискует разрушить иммунную систему – многие опасные микроорганизмы со временем адаптируются к антибиотику и «выживают», поэтому вылечить некоторые заболевания становится невозможно из-за отсутствия восприимчивости бактерий к лекарству. Естественно, если рассматривать эту сторону вопросу, решение о запрете продаж было правильным, но появляется множество других вопросов к российскому Минздраву. Учитывая низкий уровень медицины в стране, россияне могут столкнуться с серьезной проблемой.Допустим, обострение хронического заболевания начинается в пятницу, когда терапевты в поликлиниках уходят на выходные. Человек знает и без врача, какой ему нужен антибиотик, но купит его не сможет ближайшие три дня, поскольку врач начнет прием в понедельник. «Скорую» вызывать бесполезно – врачи «скорой» антибиотики не назначают, рецептов не выписывают, и вообще могут оштрафовать за ложный вызов, если пациент находится в «добром здравии». Получается, что человек оказывается в безвыходной ситуации – лечиться нужно немедленно, а нужного препарата нет. Опасения вызывает и предстоящий «сезон» гриппа.Теперь россияне, столкнувшись с невозможностью приобрести необходимые препараты, дружно пойдут в поликлиники, и неизвестно, выдержат ли такой поток терапевты и другие специалисты, поскольку до запрета отпуска лекарств в поликлиниках итак были огромные очереди. Складывается впечатление, что новый закон направлен на истребление больных и беспомощных. Странным «совпадением» является и то, что запрет ввели в начале октября, когда в большинстве регионов фиксируют эпидемию простудных заболеваний. Кстати, в группу препаратов, которые теперь нельзя купить без рецепта, попали не только антибиотики.В списке даже Виагра, причем, и с рецептом отпускают только две пачки в руки. Под запретом оказались гросептол, бисептол, а также сильнодействующие противовирусные препараты – именно те лекарства, которые покупают россияне в сезон простудных заболеваний. Это наталкивает на мысль, что кто-то желает народу серьезных осложнений после гриппа. Препараты для гипертоников – все строго по рецепту, сильнодействующие обезболивающие – обязателен рецепт. Черт с ней, с Виагрой, и без секса можно прожить, но вот как реагировать на запрет всего остального?