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Блогер цінив шанси Росії у разі прямого протистояння з США

Блогер цінив шанси Росії у разі прямого протистояння з США
Блогер Олександр Коваленко проаналізував останні заяви Російської Федерації та Сполучених штатів Америки і зробив невтішні для Москви прогнози, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на допис експерта в Фейсбук.

Так, дві останні заяви з Кремля – про відмову від утилізації плутонію та про погрозу збивати всі невпізнані літаючі об’єкти в небі над Сирією явно свідчать про спроби Росії погрожувати колективному Заходу. І, можна було б подумати, що в цьому «протистоянні» Росія перемогла і всіх залякала своєю непередбачуваністю, якби не одна маленька деталь.

Поки продовжувалась кремлівська істерика, начальник штабу Армії США Марк Міллі, його замісник генерал-лейтенант Джозеф Андерсон, а також генерал-майор Вільям Хікс на щорічній конференції Асоціації Армії Сполучених штатів оголосили прогноз, що майбутня війна проти Росії та Китаю буде швидкою та кривавою. При чому, в тому, що вона відбудеться, ніхто не сумнівається. Як наголошує блогер, у такі моменти починаєш розуміти, що американці, які все будують на основі довгострокового планування, вже давно розробили найбільш оптимальний і вигідний для себе план збройного протистояння як з Росією, так і з російсько-китайським союзом. І він явно не на користь Кремля.

З іншого боку, нараз вся войовничість Росії вичерпується словами: коли американці розбомбили військову базу в районі Дейр ез-Зор, де, імовірно, загинули троє російських військових інструкторів, Москва обмежилась лише гучними обіцянками. А на щось більше ця псевдо «наддержава» у протистоянні зі справжньою наддержавою не здатна, - підсумовує блогер.

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