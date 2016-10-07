США офіційно звинуватили Росію в атаці на їх сервери

Як інформує replyua.net, американська розвідка вперше офіційно звинуватила російську владу в централізованому і цілеспрямованому зломі поштових серверів низки державних та недержавних інституцій, - про це йдеться в заяві на власному сайті організації, оприлюдненій сьогодні, сьомого жовтня 2016 року.
Так, у заяві зазначається, що Департамент внутрішньої безпеки та Канцелярія директора національної розвідки з питань виборчої безпеки провели ретельне розслідування і з’ясували, що недавні атаки на сервери американських політичних організацій організовувались і спрямовувались російським урядом. Цей висновок ґрунтується ще й на тому, що Кремль вже неодноразово вдавався до таких дій на території всього світу, особливо в Європі, з метою маніпулювання громадською думкою та суспільними процесами. Масовість атак і чітка постановка їх завдання свідчить про те, що за ними стоять найбільш високопоставлені російські чиновники.
Крім того, автори заяви наголошують, що останнім часом спостерігаються доволі часті спроби втрутитись в роботу комп’ютерних мереж виборчих дільниць. Тим не менш, спецслужбовці заспокоюють, що машини для голосування не під’єднані до інтернету, а сама мережа настільки розгалужена, що масово спотворити результати виборів, навіть за умов сильної атаки, не вдасться.
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