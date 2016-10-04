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Децл подал в суд на Басту за «лохматое чмо» - требует миллион рублей

Децл подал в суд на Басту за «лохматое чмо» - требует миллион рублей
Как передает replyua.net, между двумя знаменитейшими рэперами России разгорелся нешуточный скандал – Децл, чье настоящее имя - Кирилл Толмацкий, подал исковое заявление против Василия Вакуленко, рэпера «Басты». По мнению Децла, ему был нанесен моральный и материальный ущерб на 1 миллион рублей.

Весь сыр-бор начался из-за того, что на своей странице в Twitter Вакуленко написал пост, в котором называл Децла «лохматым чмом». По мнению оскорбленного рэпера и его адвокатов, это высказывание, прочитанное всеми подписчиками «Басты» в социальной сети, а также другими людьми, случайно наткнувшимися на это сообщение, нанесло огромный вред чести и достоинству Толмацкого. Он заявил, что это привело к «глубоким душевным страданиям», в связи с чем потребовал один миллион рублей компенсации. Подписчиков у Вакуленко не мало – 262 тысячи человек.

Исковое заявление было подано в Басманнный суд 28 сентября текущего года. Как заявляют правозащитники, если суд примет решение об удовлетворении исковых требований, то оно станет своего рода прецедентом – до этого ни в одном решении суда по делу об нанесении ущерба чести и достоинству человека слово «чмо» не было оценено судом как ругательное или оскорбительное. О происхождении этого слова можно выдвигать разные версии, однако самая распространенная из них – что это аббревиатура, которая расшифровывается как «человек мало образованный», что, по сути, является понятием относительным.

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