Датское издание «Jyllands-Posten» сообщает, что в России сейчас наблюдается настоящий бум продуктового мошенничества. Вершиной этого тренда является поддельный творог, однако подобных продуктов существует множество – об этом передает replyua.net.
Издание начинает повествование с того, что описывает несведущим датчанам русский творог – в их рационе такого продукта питания нет. «Есть этот кисломолочный русский продукт можно с вареньем или медом, добавлять в тесто, обжаривая потом на сковороде, либо варить, в тесте, получая вареники», - пишет «Jyllands-Posten». Датское СМИ отмечает, что многие россияне очень долго наслаждались этим продуктом, пока в РФ не начались продовольственные махинации. Поскольку статья издания основана на истории россиянина, уместно привести его цитату: «Все наша семья очень любила есть творог, даже наша собака всегда не отказывалась от кусочка. Мы если его до момента, пока наш спаниель не повертел перед ним носом, оставив в своей миске нетронутым – тогда мы заподозрили неладное».
«Jyllands-Posten» сообщает, что российской семье долгое время было непонятно, что же произошло с творогом и почему собака его не ест, пока они не услышали с экранов телевизоров историю о том, что российские продукты питания, в частности – творог стали подделывать. При этом, речь шла не о том, твороге, который продается на стихийных рынках или даже в крытых павильонах вполне законных рынков – поддельный творог предлагают россиянам прямо с полок супермаркетов и магазинов.
Как выяснила экспертиза, «продукт питания», названный «творогом», оказался фальсифицированным – основной ингредиент его состава – это пальмовое масло, а все остальные компоненты – это любые вещества, которые обеспечивают его белый цвет. В телевизионных программах рассказали, что в состав такого «творога» может входить даже известь. «Jyllands-Posten» подчеркивает, что россиянам очень трудно пережить расставание с творогом – страна его ела и любила веками. Даже дети в РФ знают, насколько полезен творог.
Пока российская общественность подымала бурю негодования, а политики обещали «разобраться в ситуации и наказать виновных», в СМИ стали сыпаться новые сообщения о фальсификациях продуктов питания. Так, поддельным оказался почти весь пчелиный мед, находящийся на российском рынке. Непригодным к употреблению оказалось также молоко и другие молочные продукты.
«Jyllands-Posten» пишет, что «отдельного внимания заслуживает известная на весь мир русская водка». Все россияне прекрасно знают, что «паленки» на рынке было полно – нелегальное производство водки в России существует веками. Датское издание сообщает, что, отведав этот алкогольный напиток иногда можно лишиться не только здоровья, но и жизни.
Объяснение этому продуктовому «произволу» простое. Появление поддельных продуктов на российских рынках является прямым следствием продуктового эмбарго РФ. Санкции на зарубежное продовольствие и ярая борьба с санкционной контрабандой привела к тому, что на российском рынке продуктов питания образовался вакуум, который и поспешили заполнить мошенники. Второй причиной продуктового мошенничества является снижение уровня жизни россиян – качественные и натуральные продукты питания стоят дорого, как и их производство, а большинство жителей РФ похвастаться богатством не могут. Фальшивые продукты питания обычно дешевле настоящих – так они и завоевывают рынок.
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