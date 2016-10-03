В 2017 году доллар в РФ будет стоить 90 рублей, - эксперт

В следующем году российская национальная валюта может обесцениться, и американский доллар будет стоить 90 рублей. Как информирует replyua.net, ссылаясь на RNR, такой прогноз дал Владимир Осаковский, главный экономист российского офиса «Банка Америки».
По словам Осаковского, имеется один очень негативный сценарий для России, согласно которому в следующем году цена на черное золото опустится до 25 долларов за баррель, и такая стоимость даже заложена в самом рисковом сценарии Банка России. Если цены на нефть действительно обвалятся, отметил эксперт, то американский доллар сразу подскочит в цене до 90 рублей. Однако, по мнению экономиста, на этом негативные последствия для РФ не закончатся – годовая инфляция моментально увеличится на семь процентов, а ВВП России упадет почти на два с половиной процента.
И даже в случае цены на нефть в 43 доллара рубль в России также обесценится, считает эксперт. Напомним, что сегодня баррель нефти значительно подорожал, и по состоянию на 16 часов 20 минут по киевскому времени он торгуется по 50,27 долларов.
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