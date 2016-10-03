У Росії назвали події в Україні «мракобіссям»

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Жодна, навіть найдрібніша подія в українському соціумі не залишається без уваги російських політиків і громадських діячів. Акт вандалізму біля пам’ятнику князю Володимиру не став винятком, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.Так, вчора, другого жовтня 2016 року, повідомлялось, що пам’ятник князю Володимиру в Києві піддався атаці вандалів. Зокрема, на ньому намалювали свастику та написали кілька ненормативних слів. В українських ЗМІ інцидент практично залишився непоміченим, адже йдеться, по суті, про рядове хуліганство. Але зовсім інший погляд у російських журналістів, які відразу ж знайшли в цій події ознаки «фашизму». Далі за справу взялись російські політики. Так, спеціальний уповноважений зовнішньополітичного відомства Російської Федерації Костянтин Долгов у власному профілі в Twitter висловився: «Чим це українським патріотам не сподобався Великий князь Володимир? Не підтримував майданну євро-демократію чи не говорив на мові? Мракобісся не має меж».Імовірно, у Російській Федерації вже давно наведено лад і з правами людини, і з демократією. А тим часом держава, де спостерігається найвища кількість вбивств на фоні національної та релігійної ненависті й досі практикується жіноче обрізання, навчить Україну як будувати сучасне, не «мракобісне» суспільство.