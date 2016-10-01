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Російський терорист Стрелков-Гіркін назвав Путіна «жінкою легкої поведінки» (відео)

Російський терорист Стрелков-Гіркін назвав Путіна «жінкою легкої поведінки» (відео)
Нещодавно російський терорист Ігор Гіркін (під час участі у війні на Донбасі він називав себе Стрєлковим) дав інтерв’ю одному з пропагандистських каналів, розкритикувавши в ньому зовнішню політику Кремля, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Цензор.нет».

Так, російський терорист висловлювань не вибирав: називав Путіна і проституткою, і «цариком». Особливе обурення Гіркіна викликає відсутність у Путіна рішучості, аби будувати омріяну російськими імперцями державу. Наприклад, коментуючи питання Курильських островів і територіального спору щодо них з Японією, терорист наголосив, що «не тому типу, який носив чемодан за Собчаком, торгувати територіями». Крім того, зазнала критики і позиція Кремля щодо України: «у 2014 році цей злякався і почав відступати назад. Тепер ситуацію вже не переломити. Путін буде відступати, і не зупиниться на цьому шляху, він продасть все, навіть Кремль».

Щодо стосунків з Китаєм, у якому російська пропаганда бачить «перспективного партнера», Гіркін теж песимістичний. За його словами, «вся діяльність Путіна останнім часом виглядає приблизно так – він бігає за Сполученими штатами, як проститутка, а коли ті його відсилають подалі, розвертається до Китаю. Там у нього виторговуються якісь преференції і виставляють за двері. І тоді починається нове коло».


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