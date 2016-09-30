валюта
СпецтемаКирило Сазонов: Для Кремля сьогодні один з чорних днів у році

Саманта Пауер: Дії Росії в Сирії – подарунок для терористів

Саманта Пауер: Дії Росії в Сирії – подарунок для терористів
Постійний речник Сполучених штатів Америки при Раді безпеки ООН Саманта Пауер сьогодні, двадцять дев’ятого вересня 2016 року, вчергове розкритикувала дії Російської Федерації на території Сирії, - про це replyua.net повідомляє, з посиланням на матеріали порталу Лента.ру.

Так, на сьогоднішньому засіданні Ради безпеки ООН дипломат заявила, що акції, до яких вдаються підтримувані Російською Федерацією сирійські урядові війська не можна трактувати інакше ніж справжній подарунок для терористів з так званої Ісламської держави. За словами Пауер, цілком зрозуміло, що єдиним наслідком активності росіян в сирійському конфлікті стане зростання кількості біженців, що дуже сприяє реалізації планів ісламських бойовиків з ІД та Джебхат ан-Нусри. Нагадаємо, на одному з попередніх засідань Радбезу, Пауер назвала дії Росії «варварством».

Напередодні речник Державного департаменту Сполучених штатів Америки Джон Кірбі наголосив, що продовження активних бойових дій в Сирії цілком імовірно спричинить у короткостроковій перспективі зростання терористичної загрози для Російської Федерації та підвищить кількість терористичних атак на об’єкти, у яких зацікавлені росіяни.

Горячая тема: Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
29 сен 2016
11551

Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


Свежие новости

США збираються припинити дипломатичні консультації з Росією

Саманта Пауер: Дії Росії в Сирії – подарунок для терористів

Более 200 заключенных сбежали из бразильской тюрьмы

В ЕС наконец-то поняли, что с кремлевской пропагандой надо бороться

Блогер пояснив, за що помирають «ополченці» ДНР

Блогер розповів чи допоможе Росії заморозка обсягів видобутку нафти

ООН о запрете Меджлиса: Ничтожное решение

Росія, Сирія і неспроможність ООН

Україна стягне з «Газпрому» три мільярди доларів

В Ялте появились ополченцы

Президент Німеччини розповів якими Європа бачить українців

Крымские ученые стали невыездными

Дутерте: военные учения с США продолжить нельзя прекратить

За що в Україні заборонили «С добрым утром, малыши»?

Блогер: в Крым пришли "письма счастья" из Волгограда

Дания усомнилась в перспективах сотрудничества с Еврокомиссией

Нусс: Россия провоцирует этническое и религиозное противостояние на территории украинского полуострова

Політик розповів про два способи покарання Росії

ЕС подал на Германию в суд

Депутати від БПП образились на Петра Олексійовича – блогер

 Новости за день