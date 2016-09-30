Саманта Пауер: Дії Росії в Сирії – подарунок для терористів

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Постійний речник Сполучених штатів Америки при Раді безпеки ООН Саманта Пауер сьогодні, двадцять дев’ятого вересня 2016 року, вчергове розкритикувала дії Російської Федерації на території Сирії, - про це replyua.net повідомляє, з посиланням на матеріали порталу Лента.ру.Так, на сьогоднішньому засіданні Ради безпеки ООН дипломат заявила, що акції, до яких вдаються підтримувані Російською Федерацією сирійські урядові війська не можна трактувати інакше ніж справжній подарунок для терористів з так званої Ісламської держави. За словами Пауер, цілком зрозуміло, що єдиним наслідком активності росіян в сирійському конфлікті стане зростання кількості біженців, що дуже сприяє реалізації планів ісламських бойовиків з ІД та Джебхат ан-Нусри. Нагадаємо, на одному з попередніх засідань Радбезу, Пауер назвала дії Росії «варварством».Напередодні речник Державного департаменту Сполучених штатів Америки Джон Кірбі наголосив, що продовження активних бойових дій в Сирії цілком імовірно спричинить у короткостроковій перспективі зростання терористичної загрози для Російської Федерації та підвищить кількість терористичних атак на об’єкти, у яких зацікавлені росіяни.