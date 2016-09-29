Росія, Сирія і неспроможність ООН

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Сирійський та український конфлікти яскраво продемонстрували функціональну неспроможність Організації об’єднаних націй, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на матеріали інформаційного агентства Associated Press.Так, сьогодні, двадцять дев’ятого вересня 2016 року, очільник гуманітарного напрямку Організації об’єднаних націй Стівен О'Брайен, виступаючи перед Радою Безпеки, наголосив, що те, що відбувається в Сирії – це кричуще порушення міжнародного гуманітарного права та правил і звичаїв ведення війни. За його словами, наразі, у зв’язку з оточенням сирійськими урядовими військами міста Халеб, в облозі перебувають більше восьмисот п’ятдесяти тисяч чоловік. Чиновник зазначив, що «встановлення облоги не вважається легальним способом ведення бойових дій», а радше має розглядатись як військовий злочин.За словами О’Браєна, винуватців цієї ситуації довго шукати не варто – ними є Росія та уряд Сирії. Також чиновник засудив бездіяльність Ради Безпеки ООН, наголосивши, що в очах світової спільноти цей орган вбачається єдиним важелем впливу на ситуацію, проте його члени ніяк не можуть прийняти вольового рішення для врегулювання конфлікту. На думку О’Браєна, війна в Сирії та події в Україні яскраво вказали на неспроможність Радбезу вирішувати світові проблеми.