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Росія, Сирія і неспроможність ООН

Росія, Сирія і неспроможність ООН
Сирійський та український конфлікти яскраво продемонстрували функціональну неспроможність Організації об’єднаних націй, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на матеріали інформаційного агентства Associated Press.

Так, сьогодні, двадцять дев’ятого вересня 2016 року, очільник гуманітарного напрямку Організації об’єднаних націй Стівен О'Брайен, виступаючи перед Радою Безпеки, наголосив, що те, що відбувається в Сирії – це кричуще порушення міжнародного гуманітарного права та правил і звичаїв ведення війни. За його словами, наразі, у зв’язку з оточенням сирійськими урядовими військами міста Халеб, в облозі перебувають більше восьмисот п’ятдесяти тисяч чоловік. Чиновник зазначив, що «встановлення облоги не вважається легальним способом ведення бойових дій», а радше має розглядатись як військовий злочин.

За словами О’Браєна, винуватців цієї ситуації довго шукати не варто – ними є Росія та уряд Сирії. Також чиновник засудив бездіяльність Ради Безпеки ООН, наголосивши, що в очах світової спільноти цей орган вбачається єдиним важелем впливу на ситуацію, проте його члени ніяк не можуть прийняти вольового рішення для врегулювання конфлікту. На думку О’Браєна, війна в Сирії та події в Україні яскраво вказали на неспроможність Радбезу вирішувати світові проблеми.

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