Эксперт: Кремль в катастрофической ситуации

После опубликованного доклада по Боингу Россия попала в катастрофическую ситуацию, поскольку репорт был убедительным, и следствие уверяет, что именно РФ является виновницей трагедии. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Олег Панфилов. По словам профессора института Илии в Грузии, у него нет ни одного сомнения в достоверности доклада, и даже заявления Дмитрия Пескова, который вообще не разбирается в этом, не подвергают сомнениям репорт. Панфилов задается вопросом, что может последовать за обнародованием данных и считает, что Россию ждут международные суды, расследования, иски от авиакомпании, родственников погибших и властей Малайзии. Более того, профессор не исключает, что за сбитый Боинг РФ получит иски от множества международных организаций, и кое-кого могут отдать под военный трибунал. Это станет самой последней точкой.
Но сложно прогнозировать, когда это произойдет, ведь в Нидерландах заявили, что не собираются закрывать расследование до 2018 года. Панфилов объясняет, что подобные действия (запуск ракеты) обсуждают на самых «высших уровнях», и, естественно, спецслужбы России и военные на территории Украины оказались не по доброй воле – их туда отправили, и значит, ответственность за это преступление лежит не на простых военнослужащих, а на руководстве. Прямой обязанностью высшего руководства является контроль за военными, а также отдаваемые им приказы.
Однако Россия будет и дальше отрицать свою причастность к преступлениям, уверен Панфилов, и он приводит в пример события в Грузии восьмилетней давности. По словам профессора, в итоге президент РФ все-таки признал участие в конфликте, но это произошло только пару лет назад. В случае, когда российских властей припирают к стене, они вынуждены признаться в причастности к тому или иному преступлению. Профессор также подчеркивает, что путинская изоляция становится очевидной, и в последнее время его редко приглашают на международные переговоры и саммиты, и за полтора года не было ни одной официальной рабочей поездки за границу.
Изоляция России будет продолжаться и дальше, уверен эксперт, и отношения могут быть прерваны не только между лидерами стран, но и между парламентами. Последней каплей стало непризнание Западом выборов в Крыму. Что касается привлечения Путина к ответственности, то это зависит только от доказательств и степени его вины, - когда им начнут заниматься, точно сказать нельзя, но это в любом случае произойдет. А Россию ждут новые санкции, полная изоляция, и она действительно попала в катастрофическую ситуацию.
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