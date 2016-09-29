Хто розбомбив гуманітарну колону поблизу Алеппо?

Міністерство оборони Російської Федерації, намагаючись перекласти свою вину за знищення гуманітарної колони в Сирії на інших учасників конфлікту, заявило про нові факти у цій справі, - про це повідомляє replyua.net, посилаючись на матеріали порталу Лента.ру.
Так, сьогодні, двадцять восьмого вересня 2016 року, перший заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації Віктор Позніхір повідомив, що має докази причетності до обстрілу гуманітарної колони сирійських повстанців. За його словами, автомобілі в районі Урум-ель-Кубра були знищені представниками опозиції, які тісно пов’язані з Джабхат-ан-Нусрою. На чому ґрунтуються такі твердження, чиновник російського Мінборони не пояснив. Крім того, Позніхір знайшов причину особливого ужорсточення боїв в Сирії – так, у всьому винні повстанці, які буцімто за час тижневого перемир’я поповнили свої запаси озброєння і перейшли до активних наступальних операцій.
Нагадаємо, минулого тижня неподалік від Алеппо було знищено колону автомобілів, що перевозили гуманітарний вантаж. Західні країни в інциденті звинувачують сирійський уряд та росіян, адже крім тих більше ніхто не здійснював польотів у цьому регіоні.
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