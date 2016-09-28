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Російський «Алмаз-Антей» придумав нову брехню, аби уникнути відповідальності за МН-17

Російський «Алмаз-Антей» придумав нову брехню, аби уникнути відповідальності за МН-17
Заступник генерального конструктора російського заводу «Алмаз-Антей», який виробляє, в тому числі, ракети «Бук», Михайло Малишевський провів прес-конференцію, на якій намагався заперечити висновки розслідування, проведеного Спільною слідчою групою, - про це replyua.net інформує, посилаючись на ресурс Лента.ру.

Так, за версією представника російського військового заводу, яку він оприлюднив сьогодні, двадцять восьмого вересня 2016 року, у фінальній версії звіту Спільної слідчої групи є кілька суперечностей. Зокрема, він заявив, що пошкодження Боїнга, які було описано у звіті, не відповідають реальним. Крім того, за словами Малишевського, при моделюванні катастрофи голландські експерти використали характеристики американської ракети, яка конструктивно відрізняється від ракет комплексу «Бук», що знищили літак.

До того ж, росіяни стверджують, що слідчі не зробили технічного обґрунтування своєї версії. Вони повідомляють, що провели три натуральні експерименти, і їх результати вказують, що ракету було випущено не з-під Сніжного, а з-під Зарощинського. Загалом, імовірно світ почує ще чимало химерних версій від російської сторони, яка намагається уникнути відповідальності за жахливе вбивство трьохсот людей.

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