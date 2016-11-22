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Германия и Израиль крайне обеспокоены вспышкой неонацизма, вызванной победой Трампа

Германия и Израиль крайне обеспокоены вспышкой неонацизма, вызванной победой Трампа
Информационное агентство Reuters пишет, что правительство Германии и Израиля крайне обеспокоены вспышкой неонацизма, фашизма и антисемитизма, вызванной победой Дональда Трамп на выборах президента в США, - передает replyua.net.

Сегодня Меркель заявила, что «очень внимательно следит за развитием событий в США». Ее обеспокоенность вызвана распространением в Интернете видео, на котором ультраправые нацисты, белые нацисты и антисемиты выступают с заявлениями в связи с победой Трампа. На записи видно, что их встреча происходит в Вашингтоне, в нескольких кварталах от Белого дома. Также видеозапись демонстрирует, что лидер нацистской группировки и ее члены выкрикивают «Хайль Трамп» и отдают нацистский салют.

Меркель заявила: «Я не думаю, что эти люди выражают идеологию Трампа, но мы будем внимательно следить за развитием событий». Член Комитета иностранных дел и обороны парламента Израиля назвал это видео «тошнотворным» и «невыносимым», а также призвал американские власти пресекать подобные действия. Лапид добавил: «Фашизм был признан одной из самых больших ошибок человечества за всю его историю. Мы не можем допустить, чтобы это повторилось».
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