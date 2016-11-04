Миграционный вопрос окончательно расколол партию Меркель на две части

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, лидер Христианско-социального союза Германии открыто призвал сегодня не критиковать Ангелу Меркель за ее политику в отношении мигрантов, заявив, что эта критика была большой ошибкой. Но Хорст Зеехофер, премьер-министр Баварии, заявил, что «раскол в Христианско-социальном союзе Германии уже не преодолеть».
Как известно, в сентябре следующего года должны пройти выборы в Бундестаг, исход которых определит, будет ли Меркель продолжать выполнять обязанности канцлера Германии. Затянувшийся спор, возникший из-за политики Меркель в отношении мигрантов, а также рекордное падение ее рейтинга привели к глубоком расколу внутри ее партии.
Для избрания на четвертый срок, Меркель требует поддержки своей партии, а ее однопартиец Зеехофер также планирующий занять пост канцлера Германии, оказывает ей все меньше поддержки и проводит самостоятельную политику. На Мюнхенском конгрессе он даже назвал решение Меркель предоставить убежище 900 000 миллионам мигрантов «тупой политической ошибкой», чем, по сути, публично ее унизил. Также он заявил, что не будет присутствовать на грядущем конгрессе ХСС в Эссене. Нежелание Зеехофера идти на компромиссы означает, что он продолжит борьбу за власть и сделает все, чтобы уменьшить шансы Меркель вновь занять эту должность.
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