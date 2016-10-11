Меркель критикують за співпрацю з диктаторами

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Німецька преса обговорює недавні офіційні візити федерального канцлера Ангели Меркель і засуджує її за співпрацю з диктаторами, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали німецького новинного агентства Deutsche Welle.Так, нещодавно Меркель відвідала з триденним візитом декілька африканських країн – Малі, Нігер та Ефіопію. І вже по її поверненню в Берліні федеральний канцлер зустрінеться з очільником іншої африканської держави – Чаду. Президент цієї країни Ідрісс Дебі відвідає німецьку столицю для вирішення низки питань, в тому числі – щодо військового співробітництва. Берлін, у свою чергу, бачить в африканських державах ключ до вирішення проблеми з біженцями. І якщо мігрантів з Близького Сходу покликана зупиняти Туреччина, то переселенці з африканського континенту безперешкодно перетинають державні кордони, торуючи шлях до Середземного моря. Імовірно, у процесі переговорів буде напрацьовано певні механізми, які дозволять запобігти такому притоку біженців до Європи.Між тим, опозиція Чаду відверто критикує Меркель за те, що вона зустрічається з Дебі. За їх словами, останній є одним із найбільш могутніх державних діячів африканського континенту, який очолює низку регіональних організацій та незмінно керує Чадом з 1991 року. Опозиція стверджує, що диктатор не зацікавлений у зменшенні міграційних потоків і що Меркель «обрала не ту людину для вирішення своєї проблеми».