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Російський письменник: Ле Пен - це небезпечний клоун

Російський письменник: Ле Пен - це небезпечний клоун
Російський письменник Єрофеєв Віктор охрестив лідера ультраправої партії «Національний фронт», кандидата у президенти Франції Мерін Ле Пен після її заяв щодо окупованого Криму «небезпечним клоуном». Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі, передає replyua.net.

«Для переважної кількості французьких виборців Мерін Ле Пен не являється взірцем та прикладом глави держави. Так, вона набере деяку кількість голосів на виборах, але не більше. Проте наразі я не можу заявити, що вона профашистська активістка. Таким був її татусь», - заявив письменник. В той самий час Єрофеєв зазначив, що Ле Пен – це ультраправа політична фігура, яка не відповідає європейським цінностям. «Щось вона там сказала… А чогось не сказала. Яка різниця», - вважає він.

«Мені здається, що вона продовжує грати роль клоуна, і при цьому доволі таки небезпечного клоуна», - додав росіянин. Також він припустив, що Ле Пен може пройти до другого туру президентських виборів, але навряд чи вона отримає перемогу на виборах і стане президентом Франції. «Це не та ситуація, яка стала з Трампом у США. Не потрібно нічого плутати. Американський новообраний президент насправді являється серйозною фігурою», - зауважив Єрофеєв.
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