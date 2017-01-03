Блогер: скільки коштує французька політична проститутка?

Олександр Коваленко на власній сторінці в Фейсбук відреагував на останню заяву французького політика Марін Ле Пен про визнання анексії Криму законною, - про це інформує replyua.net.
Блогер нагадує, що сьогодні, третього січня 2016 року, кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що не вважає окупацію Кримського півострова незаконним актом. Звісно, російські ЗМІ із задоволенням підхопили цю тему, але не звернули увагу на кілька пікантних подробиць. Наприклад, ще у вересні 2016 року очолювана Ле Пен політична сила «Національний Фронт» повідомила, що не має достатньо коштів для участі у виборах – мовляв, на його рахунку лише чотири мільйони євро, а для того, щоб провести передвиборну кампанію, потрібно як мінімум дванадцять.
Шукаючи виходу, Ле Пен тоді звернулась до Кремля, обіцяючи йому визнання анексії Криму в обмін на маленький кредит у розмірі двадцяти семи мільйонів євро. І от, сьогодні ж «Перший чесько-російський банк» повідомляє, що згоден профінансувати передвиборну кампанію одіозного політика. Варто зауважити, що раніше через цей же банк Ле Пен отримала дев’ять мільйонів євро. Блогер цікавиться – чи є у французів почуття власної гідності чи вони проголосують за політичну проститутку?