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Французька преса знайшла у своєму політикумі агентів Кремля

Французька преса знайшла у своєму політикумі агентів Кремля
Оглядачі французьких видань L’Obs та Le Monde аналізують рівень впливу Кремля на політику у Франції та застерігають населення від сліпої довіри до проросійських кандидатів, - про це інформує replyua.net.

Так, журналісти наголошують, що вплив Росії на французьку політику зростає кожного дня. Незважаючи на те, що більшість представників французької еліти не визнає протистояння між їх державою та Російською Федерацією, реальний рівень кремлівських «агентів впливу» на Заході зараз навіть вищий, ніж за часів Холодної війни. Крім того, зараз Путін і його прибічники активно взялись за передвиборну кампанію, намагаючись скоректувати на свою користь результати голосування за кандидатів на пост президента, яке відбудеться вже навесні 2017 року.

Так, за два тижні до праймеріз у соціальних мережах різко активізувались прибічники проросійського кандидата Франсуа Фійона. У той же час з кількох джерел було поширено компромат на критика Кремля Алена Жюппе. Дуже ймовірно, що у другому турі президентських виборів опиниться Марін Ле Пен та Франсуа Фійон – вони обоє демонстрували пропутінські погляди. У такому разі для Москви не буде програшних ставок, - наголошують журналісти.
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