Марин Ле Пен может одержать победу на президентских выборах

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Служба ВВС сообщает о том, что выборах президента Франции в 2017 году может одержать победу Марин Ле Пен. Такое мнение высказал Мануэль Вальс, французский премьер-министр. Когда у Вальса поинтересовались, может ли во Франции повториться американская история Дональда Трампа, премьер заявил, что все возможно.По его словам, Франция находится в опасности, поскольку к власти может прийти Ле Пен. Такое заявление от Вальса прозвучало на экономическом форуме в Берлине. Французского премьера ранее поддержал и Жан-Пьер Раффарен, бывший премьер Франции. Вальс также подчеркнул, что на фоне всех событий в мировой политике популярность правых сил может резко возрасти, и тогда Ле Пен дойдет до второго тура президентских выборов.«Если это произойдет, баланс политических сил во Франции полностью изменится», отметил премьер-министр. Ранее Марин Ле Пен заявила, что победа Дональда Трампа дает ей дополнительные шансы на выборах, и Трамп сделал то, что еще совсем недавно казалось невозможным.