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Ципрас: Греция постепенно выходит из экономического кризиса

Ципрас: Греция постепенно выходит из экономического кризиса
Греческая экономика в этом году начала расти после нескольких лет стремительного спада. Как передает replyua.net со ссылкой на Рейтер, сегодня об этом заявил Алексис Ципрас, премьер-министр Греции. По его словам, правительство страны уверено в том, что в конце этого года данные по росту экономики будут положительными – они покажут небольшой рост.

«Рост экономики в Греции будет обеспечен благодаря успешному использованию многомиллионных займов от кредиторов, а также благодаря прошедшему туристическому сезону, которым также оказался очень удачным для Греции», подчеркнул Ципрас. Также премьер-министр добавил, что в начале октября греческое правительство предусматривало сокращение экономики в текущем году на 0,3 процента, однако прогнозы на следующий год выглядят более оптимистичными – эксперты прогнозируют экономический рост на уровне 2,7 процентов.

Напомним, что самый тяжелый экономический кризис в Греции продолжается с 2008 года. Восемь лет назад греческая экономика рухнула сразу на четверть, однако правительство ввело довольно опрометчивые фискальные реформы, и это было сделано в обмен на большие финансовые вливания со стороны нескольких международных финансовых институтов.

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