"Смокче у двох маток": Жириновський запропонував Лукашенку приєднатися до РФ

Депутат Державної думи Російської Федерації Жириновський Володимир заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко може зробити важливий стратегічний крок для себе – зробити країну частиною Російської Федерації. Про це у суботу пише російське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що скандальний російський політик порівняв білоруського лідера з «лагідним телятком» з російської приказки. «У Росії є така гарна доречна приказка: Лагідне теля смокче у двох маток. На сьогоднішній день президента Білорусі вже висмоктав з Російської Федерації все, що міг. І ми кажемо: скільки ще можна? Що потрібно Лукашенку? Він хоче окрему державу але з російськими цінами? Чому це так має бути?! То давайте тоді ви станете частиною нашої держави. І ось він сидить такий: то давай йому Росія, то давай Європейський союз. Як добре», - розповів Жириновський.
В той самий час він заявив, що «Росія завжди буде добре ставитися до народів України, Білорусі, Казахстану та Середньої Азії». Раніше повідомлялося, що під час прес-конференції президент Олександр Лукашенко розкритикував Росію, яка «одним підписом перекреслила багато домовленостей з Мінськом».