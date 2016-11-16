У Білорусі намагаються виправдатись перед Україною за свою позицію в ООН

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Білоруське зовнішньополітичне відомство намагається знайти прийнятне пояснення своїй позиції у голосуванні за резолюцію щодо прав людини в окупованому Криму під егідою ООН, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Цензор.нет».Так, сьогодні, шістнадцятого листопада 2016 року, речник білоруського МЗС Дмитро Мирончик заявив, що його держава завжди голосує проти так званих «країнних резолюцій». За словами дипломата, це є послідовною позицією його держави, яка ґрунтується на впевненості в тому, що такі резолюції – це шлях в нікуди. Мирончик наголосив, що Білорусь не сприймає «лицемірні підходи ООН» - мовляв, у разі, якщо йдеться про конкретну державу, міжнародні резолюції набувають менторського тону і виглядають як повчання «ми краще знаємо як треба».Крім того, дипломат наголосив, що очільник зовнішньополітичного відомства Білорусі Володимир Макеєв повідомив про позицію своєї держави Павла Клімкіна напередодні голосування. Нагадаємо, двома днями раніше Генеральною асамблеєю ООН було прийнято резолюцію «Ситуація з правами людини в Криму та Севастополі», яка на офіційному рівні визнала факт російської окупації Криму та частини Донбасу. Білорусь голосувала проти цієї резолюції.