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Білоруси показали як вони ставляться до «російсько-білоруської дружби»

Білоруси показали як вони ставляться до «російсько-білоруської дружби»
Влітку 2016 року у столиці Білорусі на стіні одного із багатоквартирних будинків з’явилось графіті, присвячене «дружбі» між Мінськом та Москвою. Зараз до нього додали доволі цікаві «елементи», - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Радіо Свобода».

Так, у первісному вигляді графіті зображувало хлопчика у червоному картузі з букетом квітів, який символізує Мінськ, та дівчинку у вінку з мильними бульбашками, яка уособлює російську столицю. Тим не менш, кілька днів тому невідомі художники додали «виразності» цій картині: у букеті хлопчика та у вінку дівчинки домалювали колючий дріт. Імовірно, таким чином невідомий митець намагався показати як насправді у Білорусі ставляться до концепції «дружби» з Російською Федерацією.

Нагадаємо, останнім часом відносини Мінська та Москви характеризуються наростанням напруженості. Так, наприклад, білоруська сторона підвищила ціну на транзит російської нафти своєю територією, що спричинило зниження конкурентоспроможності цього продукту у очах європейських споживачів. Крім того, більш як півроку Мінськ та Москва не можуть досягти згоди щодо ціни на природний газ, який російський «Газпром» постачає білорусам.
Білоруси показали як вони ставляться до «російсько-білоруської дружби»
Білоруси показали як вони ставляться до «російсько-білоруської дружби»

Горячая тема: Петиция за лишение Савченко мандата стремительно набирает голоса
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