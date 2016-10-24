Білоруси показали як вони ставляться до «російсько-білоруської дружби»

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Влітку 2016 року у столиці Білорусі на стіні одного із багатоквартирних будинків з’явилось графіті, присвячене «дружбі» між Мінськом та Москвою. Зараз до нього додали доволі цікаві «елементи», - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Радіо Свобода».Так, у первісному вигляді графіті зображувало хлопчика у червоному картузі з букетом квітів, який символізує Мінськ, та дівчинку у вінку з мильними бульбашками, яка уособлює російську столицю. Тим не менш, кілька днів тому невідомі художники додали «виразності» цій картині: у букеті хлопчика та у вінку дівчинки домалювали колючий дріт. Імовірно, таким чином невідомий митець намагався показати як насправді у Білорусі ставляться до концепції «дружби» з Російською Федерацією.Нагадаємо, останнім часом відносини Мінська та Москви характеризуються наростанням напруженості. Так, наприклад, білоруська сторона підвищила ціну на транзит російської нафти своєю територією, що спричинило зниження конкурентоспроможності цього продукту у очах європейських споживачів. Крім того, більш як півроку Мінськ та Москва не можуть досягти згоди щодо ціни на природний газ, який російський «Газпром» постачає білорусам.