Майку Пенсу рассказали, как Саакашвили преследуют в Грузии

В рамках официального визита в Грузию американского вице-президента Майка Пенса состоялась его встреча с оппозиционными политиками этой страны, сообщает replyua.net. Согласно итогам встречи, Ника Мелия, являющийся главой политсовета «Единого национального движения» сказал, что темой разговора грузинских оппозиционеров и Майка Пенса стал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
«Мы провели детальный разговор о деятельности отдельно взятого Михаила Саакашвили. Благодаря этому человеку в Грузии были проведены существенные важные реформы, вследствие чего Грузия стала успешной страной. Также речь шла о том, что власть преследует оппонентов, а также об инструментах, используемых для этого», - сказал он. При этом Мелия отказалась сообщать подробности переговоров, однако добавил, что Пенса возмещает то, что есть факты президента страны и осуществляется, к примеру, месть».
Более того, результатами встречи поделился один из руководителей движения «Свободных демократов» Шалва Шавгулидзе. По его словам, на переговорах поднимался вопрос о крайне высокой концентрации власти в руках действующей власти.