Політика Трампа не до вподоби МЗС Німеччини

Політика американського президента Дональда Трампа по відношенню до Євросоюзу не подобається МЗС Німеччини. Як передає replyua.net, президент одного з лідерів Євросоюзу - Німеччини - Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував політику Дональда Трампа щодо Європейського союзу. За словами президента ФРН, відносини між Євросоюзом і США ще ніколи не були настільки невизначеними, як зараз.
Штайнмаєр згадав минулі заслуги офіційного Вашингтона, зазначивши, що без американців не було б німецької демократії, так і різке зростання німецької економіки стало можливим в основному завдяки «Плану Маршалла». З огляду на все, що було між ЄС і США хорошого, президент Німеччини не схильний драматизувати, хоча визнає, що багато з того, що відбувається зараз його особисто дратує.
На думку Штайнмаєра, після інаугурації Трампа США забули, що таке трансатлантичне партнерство. Говорячи про це, президент Німеччини дав зрозуміти, що партнерство - це взаємовигідна співробітництво а не співпраця, заснована на інтересах однієї сторони. Це не перша критика на адресу Трампа через океан. Раніше ЄС жорстко розкритикував Трампа за вихід США з Паризької кліматичної угоди.