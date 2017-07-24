Огрызко сообщил, как новые санкции США против России повлияют на Украину

Вполне вероятно, что Соединенным Штатам и Европейскому союзу удастся выйти на компромиссное решение касаемо расширения антироссийских санкций, что окажет положительное влияние на Украину. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такая точка зрения была озвучена Владимиром Огрызко, бывшим главой Министерства иностранных дел Украины.
Он, в частности, считает необходимым подождать окончательной версии закона, за который еще нужно проголосовать и заверить подписью Дональда Трампа. «Хотя сейчас наблюдается некоторая степень напряженности между Брюсселем и Вашингтоном, компромиссное решение, вполне вероятно, будет приято, и санкции расширят. Для Украины это, конечно, хороший знак», - заявил дипломат, добавив, что напряженные отношения между США и ЕС на Украину не повлияют. «Имеется в виду необходимость корреляции интересов европейцев и американцев, нужно добиваться, чтобы усилия были синхронными», - сделал вывод Огрызко.
Как известно, руководство Еврокомиссии просит депутатов Европы в кратчайшее время вынести на обсуждение вероятный ответ на решение США ввести новые антироссийские санкции.