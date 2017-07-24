валюта
СпецтемаБлогер: мать российского головореза Агеева обвела вокруг пальца Украину

Брюссель готовий рішуче відповісти Вашингтону через санкції проти РФ – ЗМІ

Брюссель готовий рішуче відповісти Вашингтону через санкції проти РФ – ЗМІ
Європейська комісія готується протягом декількох найближчих днів відреагувати ударом у відповідь по США в разі, якщо буде ухвалено нові санкції проти РФ, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Відповідну інформацію було оприлюднено у статті американського політичного видання Politico. Оглядач Раян Хіт відмітив, що в ЄС вважають, що ті заходи, до яких може вдатися Вашингтон у відповідь на дії РФ, загрожують трансатлантичній єдності та єдності країн Великої сімки. До рук журналістів потрапила внутрішня записка , яку керівник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підготував для комісарів. У ній зазначається, що Брюссель занепокоєний тими заходами, до яких можуть вдатися США без проведення попередніх консультацій. Це пов’язано з тим, що пропоновані американською стороною можуть зачепити європейські енергетичні компанії, які пов’язані з російськими підсанкційними компаніями. В цій ситуації під найбілішим ударом опинився проект Москви «Північний потік – 2», в роботі над якими залучені і європейські компанії.

Голосування у палаті представників має відбутися вже цього вівторка. 25 липня. Щоправда, як зазначають джерела журналістів у Єврокомісії, змін, які напередодні було внесено до американського законопроекту, «набагато більше відповідають інтересам ЄС».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: мать российского головореза Агеева обвела вокруг пальца Украину

Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх
Важное за сутки
23 июл 2017
17545

Блогер: мать российского головореза Агеева обвела вокруг пальца Украину

Мать российского ефрейтора Агеева, которая приехала навестить своего сына в Старобельское СИЗО, похоже, кинула Украину. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Юрий Луканов. Он

23 июл 2017
3958

Эксперт: после таких резких заявлений, Волкер вряд ли будет принят в Москве с распростертыми объятиями

Курт Волкер, спецпосланник Госсекретаря США в регион украинского конфликта, посетил контролируемую Украиной часть Донбасса и сделал неприятное для Кремля заявление для прессы. «...Российская агрессия

24 июл 2017
3539

В ЕС сообщили о планах принять ответные меры на новые санкции США против России

Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер обратился с призывом к европейским депутатам как можно быстрее вынести на рассмотрение возможный ответ ЕС на решение Соединенных Штатов ввести новые

Последние новости

Росія активно вивозить вугілля з Донбасу

Блогер: нужно вознести Агеева в что-то вроде Савченко, использовать его как живое доказательство присутствия российских войск на Донбассе

Сазонов: ми не просимо Бундесвер воювати за нас. Але Європа має нарешті визначитись

Трампу показали новий авіаносець

Президент Франції прокоментував результати переговорів в нормандської форматі

Біля берегів Ісландії знайдено судно SS Minden з 4 тоннами золота нацистів

Політика Трампа не до вподоби МЗС Німеччини

Три российские дивизии в ожидании начать наступление на Киев, Харьков, Мариуполь, – блогер

Податкова проводить обшуки на заводах «Укрспирту»

У третини киян можуть забрати субсидію

Огрызко сообщил, как новые санкции США против России повлияют на Украину

В России кураж и праздник, а также народные гуляния, – блогер

Брюссель готовий рішуче відповісти Вашингтону через санкції проти РФ – ЗМІ

Халатність польських прикордонників спричинила смерть відомого українського математика

Павел Нусс: декларация Тимошенко стала объектом проверки небезосновательно

Білорусь активно постачає товари до окупованої «ДНР»

Експерт назвав, як заяви спецпредставника США Волкера допоможуть Україні

Озвучено важное заявление зятя Трампа по связям с Россией

Відомі результати телефонних переговорів «нормандської четвірки»

Москва різко відреагувала на заяву Генштабу України про присутність російської армії біля кордону

 Новости за день