Брюссель готовий рішуче відповісти Вашингтону через санкції проти РФ – ЗМІ

Європейська комісія готується протягом декількох найближчих днів відреагувати ударом у відповідь по США в разі, якщо буде ухвалено нові санкції проти РФ, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію було оприлюднено у статті американського політичного видання Politico. Оглядач Раян Хіт відмітив, що в ЄС вважають, що ті заходи, до яких може вдатися Вашингтон у відповідь на дії РФ, загрожують трансатлантичній єдності та єдності країн Великої сімки. До рук журналістів потрапила внутрішня записка , яку керівник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підготував для комісарів. У ній зазначається, що Брюссель занепокоєний тими заходами, до яких можуть вдатися США без проведення попередніх консультацій. Це пов’язано з тим, що пропоновані американською стороною можуть зачепити європейські енергетичні компанії, які пов’язані з російськими підсанкційними компаніями. В цій ситуації під найбілішим ударом опинився проект Москви «Північний потік – 2», в роботі над якими залучені і європейські компанії.
Голосування у палаті представників має відбутися вже цього вівторка. 25 липня. Щоправда, як зазначають джерела журналістів у Єврокомісії, змін, які напередодні було внесено до американського законопроекту, «набагато більше відповідають інтересам ЄС».