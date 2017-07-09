Советник президента США: встреча Путина и Трампа была без договоренностей

Герберт Макмастер, советник американского президента по вопросам национальной безопасности, заявил о том, что во время переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «Большой двадцатки» не удалось решить ни одной конкретной проблемы.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Росбалт, Макмастер при этом подчеркнул, что не было даже приблизительных договоренностей по Сирии. «Никто не рассчитывал на решение каких-то проблем в ходе этой встречи. Однако она положила начало диалога по ряду сложных вопросов, над которыми мы совместно начинаем работать», подчеркнул советник Трампа, имея в виду договоренности по конфликту в Сирии. Напомним, что встреча Пути на и Трампа длилась почти два с половиной часа вместо отведенных 35 минут.
О чем именно говорили президенты, точно неизвестно, и Сергей Лавров, а также Рекс Тиллерсон упоминали лишь о войне в Сирии и о конфликте в Украине. Рекс Тиллерсон, впрочем, заявил, что меду Трампом и Путиным была «позитивная химия».