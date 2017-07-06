Цимбалюк: встреча Трампа и Путина будет конструктивной, если президент РФ не начнет врать

Роман Цимбалюк, известный украинский журналист, считает, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированные на 7 июля, могут провалиться в том случае, если российский президент начнет врать о войне на Донбассе.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН, Цимбалюк подчеркнул, что встреча будет короткой, поэтому каких-то стратегических договоренностей по Украине ждать не стоит, и уже заранее можно дать оценку этой встрече – ничего нового никто не услышит, все слова будут теми же, что и были за последние три года. «Дипломатия дипломатией, но здравый смысл никто не отменял. Если русские продолжат на примитивном уровне рассказывать о "гражданской войне" в Украине, вряд ли это сможет вызвать какие-то эмоции, кроме раздражения, а у обитателя Белого Дома – ощущения, что его держат за дурака», считает Цимбалюк.
Журналист отметил, что Путин опять станет рассказывать о борьбе с международным терроризмом, а параллельно этим разговорам реализовывать «эти преступления на государственном уровне».