МИД Польши: Трамп изменил свое мнение о России

Витольд Ващиковский, глава внешнеполитического ведомства Польши, завил о том, что ранее американский президент действительно рассчитывал на улучшение отношений между США и Россией, однако сейчас он начинает менять свою позицию ближе к республиканскому мейнстриму, считающему Россию геополитическим соперником Соединенных Штатов.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ, глава МИД Польши отметил, что уже несколько президентов говорили о перезагрузке. «Мы видели президентов, которые объявляли перезагрузку, которые видели в глазах Путина душу демократа. Мы тоже хотели бы хороших отношений, но ключ к этому лежит в Москве. Мы также видим, что у президента Трампа происходит эволюция в направлении республиканского мейнстрима, который на протяжении многих лет четко говорит, что Россия – геополитический соперник США», заявил министр.
По его словам, 5 июля пройдет встреча Анджея Дуды и Дональда Трампа, во время которой польский президент будет призывать американского коллегу оказать давление на Россию, чтобы она вернула Польше обломки самолета, на котором летел президент Лех Качиньский.