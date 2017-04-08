Блогер: Трамп лишил Путина самой последней возможности для шантажа

Дмитрий Спивак, известный блогер, считает, что американский президент отобрал у Путина его последний козырь и лишил возможности для шантажа, и теперь у президента РФ больше нет Ближнего Востока, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Трамп произвел удар по позициям Путина, а также военный удар по Башару Асаду. Из рук Путина выбивается самый последний козырь, геополитический, с помощью которого президент России долгое время шантажировал мировую общественность», отметил Спивак. По его словам, этот удар США нанесли по России всего за несколько дней до визита в Москву Рекса Тиллерсона, госсекретаря США.
«У Тиллерсона появилось что-то, с чем он приедет в Россию. Теперь у госсекретаря США очень сильные позиции для проведения переговоров. Наверное, у него даже уже появились какие-то предложения для Путина, а также предложения кремлевским пропагандистам, и Москве будет очень трудно отказаться от предложений Тиллерсона», считает блогер.