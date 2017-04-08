Пионтковский: приказ Трампа будет очень выгодным для Украины

После удара США по базе в Сирии отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшатся, и в Кремле понимают, что Трамп нанес колоссальный удар по престижу российского президента Путина, и эти события очень выгодны Украине.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гордон, такое мнение высказал Андрей Пионтковский, известный российский политолог. «Украине выгодно ухудшение отношений между Россией и США. В день избрания Трампа президентом США в Госдуме пили шампанское, да и сам Трамп повторял одну и ту же мантру о том, что надо объединяться с РФ для совместной борьбы с ИГИЛ. И если бы такая позиция восторжествовала во внешней политике США, это стало бы огромной опасностью для Украины», считает Пионтковский.
По его словам, позиция американского президента по Сирии изменилась всего за несколько дней, и Трамп не пошел навстречу Кремлю в вопросе сдачи Украины. «Действия Трампа вызывают бешеную реакцию в Москве, там дикая истерика. Нанесен колоссальный удар по престижу Путина», уверен политолог.