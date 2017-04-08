Нусс: по России был нанесен самый мощный удар

Политический аналитик Павел Нусс на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что России нанесли мощный удар, и только за один день Россия и Путин потерпели сенсационное поражение, поскольку ударов было сразу два, передает replyua.net.
«РФ потерпела военное, дипломатическое и репутационное поражение. Первым ударом стала новость из Евросоюза – удар был нанесен ЕС, Украиной и лично Петром Порошенко. Голосование Европарламента по безвизу стало яркой победой Украины в дипломатическом сражении с Кремлем. Результаты этого голосования продемонстрировали, насколько жалким выглядит пророссийское лобби в Европе», отмечает Нусс. По его словам, второй удар был еще мощнее.
«Удары США по военной базе в Сирии стали серьезным ответом Дональда Трампа на применение Путиным и Асадом химоружия против мирного населения. Трамп показал не только нетерпимость к варварским амбициям Путина, но и продемонстрировал технологическое, финансовое и военное превосходство США над Россией. Трамп будет решать сирийскую проблему, руководствуясь только интересами США, и компромисс между Москвой и Вашингтоном за счет интересов Украины теперь полностью исключается», считает аналитик.