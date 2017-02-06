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Трамп і Столтенберг провели розмову відносно України

Трамп і Столтенберг провели розмову відносно України
Відбулася телефонна розмова між американським президентом Дональдом Трампом та очільником НАТО Йенсом Столтенбергом, передає replyua.net. Серед низки обговорених питань між обома сторонами був також військовий конфлікт на Донбасі та пошуки шляхів його врегулювання.

За даними прес-служби Білого дому, Трамп та Столтенберг висловили свої думки щодо перспектив нормалізації ситуації вздовж всієї лінії українського кордону на сході. Між очільником США та генсеком НАТО була досягнута домовленість про необхідність подальшої тісної співпраці та координації з метою оптимального вирішення багатьох проблем гарантування безпеки, які є актуальними для Альянсу. Крім того, Трамп дав згоду на приєднання до зустрічі керівництва НАТО, яка запланована на кінець травня.

Як відомо, минулими вихідними американський лідер Дональд Трамп поговорив у телефонному режимі з президентом України Петром Порошенко. Під час діалогу глава Білого дому заявив, що підтримує територіальну цілісність української держави та підтвердив готовність Вашингтону всіляко сприяти мирному вирішенні військового конфлікту на Донбасі.

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