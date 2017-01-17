Украина может рассчитывать только на себя – Невзоров

Российский публицист Александр Невзоров в своем блоге для «Обозревателя» пишет, что несмотря на окончательную версию сделки Путина и Трампа, Украина может рассчитывать только на себя и ей не стоит надеяться на то, что третья сторона захочет решить все проблемы украинского государства и поможет преодолеть никому не нужную и лишенную смысла войну, передает replyua.net.
По утверждению Невзорова, порой может возникнуть желание зарыться в песок и ожидать первых действий Трампа. Однако такой подход эксперт называет совершенно бессмысленным, так как Киев ничего в конечном итоге не выиграет. «Украине стоит надеяться только на свои силы, так как она уже смогла на весь мир показать свою способность к отражению, по крайней мере, основной массы агрессии, идущей от сторонников «русского мира». В связи с этим я не могу понять, что заставляет украинцев так волноваться»,- написал Невзоров.
Он выразил уверенность в том, что Украина сама может со всем справиться и без помощи Дональда Трампа, так как последнего нельзя назвать самостоятельным политиком. Все действия будущего президента США будут направлены на то, чтобы, прежде всего, польза была для его страны и своего имиджа. Невзоров считает, что если для достижения успеха Трамп должен будет пожертвовать Украиной, он так и сделает.