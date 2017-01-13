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В НАТО прокомментировали истерику России в связи с размещением в Польше танков и солдат США

В НАТО прокомментировали истерику России в связи с размещением в Польше танков и солдат США
Процесс развертывания танков и боевых автомобилей в центрально- и восточноевропейских государствах – это совершенно логичный ответ на агрессивные действия Кремля против балтийских стран и НАТО в целом. Как передает replyua.net, такое мнение в беседе с журналистами BNS озвучила Роуз Гетемюллер, занимающая должность заместителя генсека Североатлантического альянса.

Она подчеркнула, что сейчас все страны, являющиеся членами НАТО, с обеспокоенностью наблюдают за тем, как Россия агрессивно себя ведет на протяжение последних нескольких лет, аннексировав Крым и начав военные действия на Донбассе, а также начав интенсивный процесс наращивания своих военных на территории Западного военного округа. При этом Гетемюллер добавила, что в Альянсе не склонны рассматривать Россию в качестве непосредственной угрозы вторжения на территорию стран-членов НАТО, так как за последнее время была проведена очень большая работа, направленная на сдерживание и оборону.

Заместитель генерального секретаря НАТО сообщила, что Альянс ранее не рассматривал возможность активизации своего присутствия на восточных рубежах, однако агрессивное поведение Кремля внесло определенные коррективы. «Мы постоянно заявляем, что НАТО прибегает к пропорциональным, соразмерным и направленным на оборону действиям», - сказала Роуз Гетемюллер.

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