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Назван главный претендент на должность генерального секретаря НАТО

Назван главный претендент на должность генерального секретаря НАТО
Британское издание Daily Mail сообщило, что экс-глава британского правительства Дэвид Кэмерон, ушедший из своего поста в связи с референдумом о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС, рассматривается в качестве основного претендента на должность генсека НАТО, передает replyua.net.

Как известно, Йенс Столтенберг, ныне занимаемый должность генерального секретаря НАТО, начал работать на нынешней должности в 2014 году, и его полномочия заканчиваются в 2018 году. При этом, Столтенберг может сохранить свою должность еще на год. Согласно информации издания, в нынешнем британском правительстве заявили о поддержке кандидатуры Кэмерона, поскольку страна намерена усилить свою роль в НАТО. Также журналисты Daily Mail отметили, что за всю историю представители Великобритании три раза руководили Альянсом.

23 июня текущего года в Великобритании состоялся референдум, на котором гражданам предлагали решить вопрос о перспективе дальнейшего пребывания Соединенного королевства в Европейском союзе. Несмотря на все прогнозы, победа досталась сторонникам Brexit, после чего Кэмерон заявил об отставке.




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